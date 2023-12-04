Bursa'da meydana gelen deprem Balıkesir'i salladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, 225 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir'in Sındırgı ilçesini salladı.

Bursa Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Gemlik'e 225 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi de depremi hissetti. İlçe merkezini gören güvenlik kamerası sarsıntının şiddeti ile sallanırken, sokak ve caddede depreme yakalanan vatandaşlar kameralarca kaydedildi. - BALIKESİR