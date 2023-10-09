Gemlik, motorsporları ve salon sporlarında düzenlenen birçok turnuvaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılı iller arası yıldızlar judo turnuvası Gemlik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 12 ilden toplamda 237 sporcu katıldı.

Gemlik, Cumhuriyet'in 100. yılı iller arası yıldızlar judo turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Gemlik Kapalı Spor Salonu'nda İlçe Spor Müdürlüğü, Türkiye Judo Federasyonu, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediye spor ve Gemlik Kulüpler Birliği katkılarıyla düzenlenen turnuvaya, 12 ilden toplamda 237 sporcu minderde mücadelesini kıyasıya sürdürdü.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Deniz Şilli, Türkiye Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Erekenci, Gemlik Belediye spor Başkanı Durmuş Uslu, Gemlik İlçe Spor Müdürü Berkant Atasoy ve Judo İl Temsilcisi Ahmet Kılınç katıldı.

Açılış konuşmasını, Gemlik İlçe Spor Müdürü Berkant Atasoy yaptı. Gemlik'in artık bir spor kenti olduğunu vurgulayan Atasoy, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara, madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.