Bursa'da fırtına; çatı duvarı yıkıldı (2)

GEMLİK'TE DENİZ TAŞTI, KARAYLA BİRLEŞTİBursa'da etkili olan fırtına ve yağış Gemlik ilçesini de etkiledi.

GEMLİK'TE DENİZ TAŞTI, KARAYLA BİRLEŞTİ

Bursa'da etkili olan fırtına ve yağış Gemlik ilçesini de etkiledi. İlçe merkezindeki sahil yolu ile Kurşunlu Mahallesi'ndeki sahil yolu fırtına nedeniyle deniz suyuyla doldu. Denizle karanın birleştiği yolda araçlar düşlükle ilerlediği görüldü.

MUDANYA'DA BALIKÇI DÜKKANLARI ZARAR GÖRDÜ

Mudanya'yı da etkisi altına alan fırtına denizde dev dalgalara neden oldu. 2 metreye ulaşan dalga boyu, kıyıda bulunan balıkçı dükkanlarına zarar verdi. Dükkanların deniz tarafındaki cephelerini yıkan dalgalar nedeniyle dükkanlar suyla doldu. Dükkan sahipleri denize dalgakıran yapılmasını istedi.

Kazım BULUT/BURSA,