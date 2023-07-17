Gemlik'te Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kavşakta yola girmek isteyen bir otomobil ile yoldan gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde, kavşakta meydana gelen kazada, yola girmek isteyen 16 JUR 54 plakalı otomobille, yoldan gelen 07 VJS 70 kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada, 16 JUR 54 plakalı otomobilde bulunan Derya Karaman hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan eşi Kerem Karaman ve oğulları Abdullah Karaman yaralandı. Kazada 07 VJS 70 plakalı otomobilde bulunan şoför Adem Aktaş ve yolcu Şeyma Yıldırım da hafif yaralandı. Yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemlerini alırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza ile alakalı soruşturma başlattı. - BURSA