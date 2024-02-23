Gemlik'te deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı

Gemlik'te korkutan deprem: Düşen tuğlalar araçlarda maddi hasara neden oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem anında düşen tuğlalar araçlarda maddi hasara neden oldu

AFAD'a göre merkez üssü Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu. Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, vatandaşların panik yaşamasının önüne geçti.