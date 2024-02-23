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Gemlik'te deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Deprem, çevre ilçe ve illerden de hissedildi.

Gemlik'te korkutan deprem: Düşen tuğlalar araçlarda maddi hasara neden oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem anında düşen tuğlalar araçlarda maddi hasara neden oldu

AFAD'a göre merkez üssü Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu. Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, vatandaşların panik yaşamasının önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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