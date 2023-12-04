Üye Girişi
Haberler

Gemlik'teki 5.1'lik Depremde Can ve Mal Kaybı Yok

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1'lik depremin ardından Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Depremin merkez üssü Gemlik ilçesinin son hali dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 5.1'lik depremin ardından açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, ilçe geneli tüm mahallelerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 5.1'lik depremin ardından Gemlik İlçe Belediye Başkanı Uğur Sertaslan açıklamalarda bulundu. Sertaslan, "5.1'lik depremle bugün yine karşı karşıya kaldık. Bu sefer adresi Gemlik oldu. Çok şükür herhangi bir can ya da mal kaybımız olmadı. Bu sevindirici bir haber. İzleyebildiğimiz takip edebildiğimiz kadar da daha üst ölçekli bir deprem beklentisi de yok. Bilim adamlarımızın şu ana kadar söyledikleri bu. Şu ana kadar en büyüğü 4.5 şiddetinde 12 adet artçı sarsıntı meydana geldi. İnşallah bu bir vesile olsun kentsel dönüşümün bir an önce yapılması gerekiyor. Bunun bir tarafı vatandaş bir tarafı yerel yönetimler diğer tarafı da merkezi hükümetler. Siyasal iktidarlar her dönem elini taşın altına koyuyor ancak elini taşın altına koyma durumu kentsel dönüşümün önünü açmıyor. Devletin bedenini bu işin içine koyması gerekiyor artık. Vatandaşlara kaynak oluşturup onun üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerekiyor. Maalesef vatandaşların yeni yapılara ödeyecek durumu olmadığı için riskli yapılardan çıkmak yerine buralarda yaşamaya devam etmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Öte yandan, depremin merkez üssü Gemlik ilçesinin son hali dron ile havadan görüntülendi. Körfezdeki demirli kuru yük gemileri dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Gemlik Bursa Deprem Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title