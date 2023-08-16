Gemlik Belediyesi Tarafından Kurulan Laboratuvarda Çiftçilere Sonuçlar Dağıtılmaya Başlandı

Gemlik Belediyesi tarafından Umurbey Mahallesi'ne kurulan laboratuvarda çiftçilere toprak analiz sonuçları verilmeye başlandı. Çiftçilere, uzman mühendisler tarafından ilaç, gübre ve tarım uygulamaları hakkında bilgi veriliyor.

Gemlik Belediyesi tarafından Umurbey Mahallesi'ne kurulan ve çok sayıda çiftçinin toprak numunesi getirerek faydalandığı laboratuvarda çiftçilere sonuçlar dağıtılmaya başlanırken, ilk sonuçlar Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından çiftçiye takdim edildi.

Topraktan aldıkları numunenin çeşitli işlemlerden geçmesinin ardından çıkarılan mikro elementlerin raporunun çiftçiye verilmesinin ardından Gemlik Belediyesi'nin alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından elementlerin miktarına göre atılacak ilaç, gübre ve tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Gemlik Belediyesi'nin kurduğu laboratuvarın Gemlik'ten ve çevresinden çok sayıda talep aldığını belirten Başkan Sertaslan, söz konusu yatırımla çiftçileri bilimsel tarıma teşvik ettiklerini ve bu sayede her yıl milyonlarca liranın çiftçilerin cebinden çıkmasını önleyerek ülke ekonomisine katkı sunduklarını aktardı.

Başkan Sertaslan konuşmasının devamında, şunları söyledi:

Gemlik Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız. İlçe belediyeleri tarafından ilk kez hayata geçirilen bu laboratuvar, bugüne kadar çiftçilerimizin yoğun talebiyle karşı karşıya kaldı. Numunelerini getiren çiftçilerimiz buradaki çıkan analiz sürecine göre, alanında uzman mühendislerimiz tarafından ilaç ve gübreleme tavsiyelerini aldı. Bizlere ilk numunelerini getiren vatandaşlarımızın bugün sonuçlarını vermekten mutluluk duyuyoruz. Laboratuvarımıza toprak örneklerini getirip belirlenen yol haritasıyla birlikte tarım uygulamalarını yapmaya davet ediyorum."