Gemlik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele edilmesine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde Gemlik İlçe Jandarma Komtanlığı ve KOM ekipleriyle beraber Gemlik'te operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 farklı suç kaydı bulunan T.Ç. (28) yakalandı. T.Ç.'nin yanında bulunan poşetten 97 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. T.Ç., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA