30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali Başladı

Gemlik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festivalin açılışında Gemlik Kaymakamı ve Belediye Başkanı festival hakkında değerlendirmelerde bulundu. Festivalin birinci gününde kortej yürüyüşü düzenlendi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İlk günün sonunda Esra Akman konseri yapıldı.

Gemlik Belediyesi öncülüğünde Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gemlik Ziraat Odası, Esnaf ve Kefalet kooperatifinin destekleri ve Borusan'ın sponsorluğuyla 8 – 11 Eylül günleri arasında düzenlenen 30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan festival ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gemlik Kaymakamı Göç, festivalin geleneksel hale geldiğini belirterek, Gemlikli vatandaşların da yoğun ilgisi olduğunu vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Bu şehre çok borçluyuz. Gemlik neyi var, neyi yoksa vermiş. Ata toprağı bildiğimiz yerde bize verilmeyeni vermiş Gemlik, kucak açmış. Zeytin de Gemlik'in en önemli parçasıdır. Biz her yıl zeytin festivalini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivalin birinci gün programı kortej yürüyüşle başladı. Yürüyüşe, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskinden, Ak Parti İlçe Başkan Vekili Ali Uslu, Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle Romanya Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru ve çok sayıda davetli katıldı.

Gemlik'in en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi boyunca bando eşliğinde süren ve çeşitli maskotlar ile halk oyunları ekiplerinin renk kattığı yürüyüş vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yürüyüşün ardından Gemlik Atatürk anıtına sunulan çelenk ve protokol tarafından kesilen kurdele sonrası protokol üyeleri, üreticiler tarafından açılan stantları ziyaret ederek, 'hayırlı işler' diledi.

Festivalin ilk günü, Esra Akman konseri ile son buldu.