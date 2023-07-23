Bursa'da Yalova Gemlik otoyolu üzerinde, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan 39 yaşındaki kadın yaralandı. Osmangazi ilçesinde ise kontrolden çıkan hafif ticari araç ise takla attı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kazayla ilgili ekipler tahkikat başlattı.

Bursa'da iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı

Alkollü sürücü traktöre çarptı: 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

BURSA - Bursa'da Yalova Gemlik otoyolu üzerinde, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan 39 yaşındaki kadın yaralandı. Osmangazi ilçesinde ise kontrolden çıkan hafif ticari araç ise takla attı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kazayla ilgili ekipler tahkikat başlattı.

Kaza, Orhangazi çıkışı, Gemlik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Borucu idaresindeki 16 BAG 852 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil yol üzerinde Neşe Kozan ile seyreden Ayhan Kozan idaresindeki traktörün ilaç tankerine vurarak durabildi. Kaza sonucu traktörde bulunan 39 yaşındaki kadın yaralanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kozan'ı Gemlik Devlet Hastanesine sevk etti.

1.35 Alkollü çıktı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde önlemlerini alırken, trafiğin de tek şerit olarak verilmesi sağlandı. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün 1.35 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

Kontrolden çıkan hafif ticari takla attı

Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Çağlayan mevkii üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, bölgeye gelen çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanede tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.