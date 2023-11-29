Bursa Gemlik'te Fırtına Sonrası Hasarın Giderilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen hafta sonunda etkili olan fırtına nedeniyle sahil bandında oluşan hasarın ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini temizlemek ve hasarları gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen hafta sonunda etkili olan fırtına nedeniyle özellikle sahil bandında oluşan hasarın ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınadan denizin taştığı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu kentte temizlik çalışmaları yapılıyor.

Evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suların tahliyesi için yoğun mesai yapan ekipler, özellikle Gemlik ilçe merkezi ile Kumla, Karacaali, Kurşunlu ve Gençali mahallelerinde fırtına ve deniz taşkınlarının yol açtığı hasarın giderilmesi için çaba sarf ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacaali Mahallesi'nin sahil bölgesinde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Aktaş, inceleme sırasındaki açıklamasında, fırtınanın etkisinin birkaç gün daha süreceğini belirterek, olumsuzluklara anında müdahale etmek için tüm ekiplerin hazır beklediğini kaydetti.

Ekiplerin hızlı hareket etmesiyle ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan duruma müdahale edildiğini aktaran Aktaş, 23 araç ve 90 personelle bölgede çalışma yapıldığını duyurdu.

Denizden sahile 40 kamyonu aşkın malzeme taşındığını kaydeden Aktaş, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından Kurşunlu, Gençali ve Cumhuriyet mahallelerinde de gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Aktaş, Cumhuriyet Mahallesi 3. sahilde trafiğe kapanan yolun iş makinesiyle temizlendiğini, yağmur suyu ızgaralarının temizlenip deniz suyunun tahliye edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kurşunlu Mahallesi'nde taşkının etkilerini azaltmak amacıyla sahildeki tüm yağmur suyu sistemindeki ızgara ve kapaklar açıldı. Kurşunlu Mahallesi Tahtalı Çarşı, marina ve buraya yakın sahil kesiminde taşkından etkilenen yaklaşık 30 binada su tahliyesi yapıldı. Ekiplerimiz ince temizliğe devam ediyor. Fırtınanın 1-2 gün daha etkili olması bekleniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında hazır. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun."