Gemlik Belediyesi Okula Başlayan Miniklere Çanta Dağıttı

Gemlik Belediyesi tarafından okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine çanta dağıtıldı. Proje kapsamında 2 bin öğrenci çantalarına ve kırtasiye setlerine kavuştu.

Gemlik Belediyesi bu yıl da okula başlayan minikleri unutmadı. Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından okullara dağıtılan ve içerisinde çok sayıda kırtasiye malzemesi bulunan çantalar, ilçe genelinde eğitim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatlarıyla 2019 yılından beri sürdürülen projeyle bu zamana kadar eğitim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerine dağıtılan yaklaşık 7 bin çanta, tüm çocukların eğitim ve öğretim hayatına eşit olarak başlamasını sağlıyor.

Bu yıl da devam eden projeyle 2 bin öğrenci çantalarına ve kırtasiye setlerine kavuştu.

Setin içerisinde güzel yazı defteri, matematik ve resim defterleri, kuru boya, pastel boya, kalem kutusu, kalemler, kalemtraş, dosya, makas, suluk ve beslenme çantası bulunuyor.

"EĞİTİME KATKILARIMIZ DEVAM EDECEK"

Ekonomik sıkıntılardan etkilenen kalemlerin başında kırtasiye malzemelerinin geldiğini ve artan masraflarla birlikte vatandaşların binlerce liralık masrafla karşı karşıya kaldıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bu projemizin başlıca amacı eğitime ilk kez başlayan öğrencilerimiz arasında eşitliği sağlamaktır. Bu yılda çantaları ve kırtasiye setleri Uğur amcalarından miniklerimize hediye. Gemlik Belediyesi olarak eğitime katkılarımız devam edecek. Geleceğimizin teminatı minik öğrencilerimiz için heyecan dolu bir gün! 1. sınıf öğrencilerimiz okula başladı ve sürpriz hediyelerini sıralarında bulmanın mutluluğunu yaşadılar. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.