Gemlik'te Uyuşturucu Operasyonu: 64 Şahıs Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde emniyetin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 64 şahıs yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayı içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 64 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Ş.S, A.P, D.B, H.E, İ.G, B.B, E.G, B.Y, Y.Ü ve B.Ü isimli 10 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 560 gram uyuşturucu madde, 140 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 60 bin TL para yakalandı. - BURSA