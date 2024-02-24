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Gemlik'te meydana gelen depremde korku dolu anlar yaşandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkuyla kaçarken, bir evde çekilen görüntülerde ise kamera yerinden sökülecek duruma geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde vatandaşlar korkuyla kaçıyor, bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor.

AFAD'a göre merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 15.14'te yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçıştığı görülürken, deprem sebebiyle yaralanan olmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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