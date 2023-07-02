Gemlik'te Kabotaj Bayramı Coşkusu

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Liman Başkanlığı'nın birlikte organize ettiği etkinliklerle Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, Gemlik Kaymakamı, Belediye Başkanvekili ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Yarışmalar ve gösterilerle renklenen etkinliklerde deniz şehitleri de anıldı.

Gemlik'te 1 Temmuz Kabotaj Bayramı, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Liman Başkanlığı'nın birlikte organize ettiği çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla coşkuyla kutlandı.

Kutlamalara, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanvekili Galip Gür, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Gemlik Atatürk Anıtı'na Liman Başkanlığı tarafından sunulan çelengin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gemlik Liman Başkanı Bora Ayper yaptı. Ayper konuşmasında, Kabotaj Bayramı'nın tarihçesine değinerek, denizlerdeki egemenliğin önemini vurguladı. Konuşmaların ardından Ayşe Ziver Karataş ilkokulu'nun minik bandocularının yaptığı gösteri beğeni topladı.

Gemlik Faruk Güzel İskelesi'nde bekleyen römorkör ile ilçe protokolü denize açıldı. Gemlik Körfezi'nin açıklarına, deniz şehitleri anısına İlçe Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Vekili Galip Gür ve Gemlik Liman Başkanı Bora Ayper tarafından çelenk bırakıldı.

Gemlik Belediyesi tarafından Kumla'da düzenlenen programda Kabotaj Bayramı ruhu yaşatıldı. Kumla İskelesi'nde yoğun katılımla yüzme, kürek çekme, yağlı direk ve çamaşır teknesi yarışları düzenlenirken, bu yarışmalarda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Başarı kazanan yarışmacılara da çeşitli ödüller verildi. Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği mehtap turuyla son bulan kutlama programına binlerce vatandaş katıldı.