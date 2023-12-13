Gemlik'te Zeytinlik Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çiftçi Sinan Şap'ı (33), tartıştıkları zeytinlikte silahla vurarak öldüren firari şüpheli Erhun Marangoz (56), bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. İlk ifadesinde, kendi zeytinliğinin üst tarafındaki zeytinlikten gelen küfürler üzerine Şap'la tartıştığını ve darbedildiği için cinayeti işlediğini öne süren şüpheli, tutuklandı.

Olay, 11 Aralık Pazartesi saat 18.00 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Sinan Şap ile Erhun Marangoz arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Marangoz'un tabancasından çıkan kurşun Sinan Şap'a isabet etti. Şap, kanlar içinde yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Şap'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şap'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİ TERKEDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olay yerinden traktörle ayrıldığı, ardından otomobille bölgeden kaçtığı öğrenilen Erhun Marangoz'un otomobili Orhangazi ilçesi Gölkaya bölgesinde terkedilmiş halde bulunmuştu. Otomobilde arama yapan ekipler, cinayette kullanılan silahı da ele geçirirken, 2 gün boyunca kaçan Marangoz, bugün Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN UYARINCA DARBETTİ'

İlk ifadesinde, işçileri ile zeytinlikte zeytin topladığını, komşusu Sinan Şap'a ait zeytinlikten küfürlü konuşma ve bağırış sesleri gelmesi üzerine uyarıda bulunduğunu belirten Erhun Marangoz'un, "Küfürlü konuşmayın, burada kadın işçiler de var diye uyardım. Ters yanıt verip bana hakaret eden Sinan Şap, ardından da beni darbetti. Zeytinlikte çalışan işçileri, ilçeye bıraktıktan sonra zeytinliğime geri döndüm. Tekrar aynı kişileri görünce aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Üstüme gelince, ben de silahımı ateşledim. Ben silahımı ateşleyince Sinan'ın yanında bulunan 2 kişi kaçtı. Öldürme amacım yoktu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Erhun Marangoz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.