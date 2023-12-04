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Bursa'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem: Korku ve Paniğe Sebep Oldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, şehirde korku ve paniğe neden oldu. Vali Mahmut Demirtaş, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve mal kaybı olmadığını bildirdi. Deprem, Gemlik'in yanı sıra Mudanya, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve diğer ilçelerde de hissedildi. Valilik ise herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem şehirde korku ve paniğe sebep oldu. Bursalılar binaları ve evlerini terk edip sokağa çıkarken, Vali Mahmut Demirtaş şehirde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

Gemlik Körfezi olan orta şiddetteki deprem en çok Gemlik'in yanısıra Mudanya, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve diğer ilçelerde hissedildi.

Mudanyalılar ve Gemlikliler büyük korku yaşarken, Valilik herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Merkez Osmangazi İlçesi Haşimişcan Caddesi'ndeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ise büyük panikle dışarıya çıktılar.

Vali Mahmut Demirtaş, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bursa ilinde can mal kaybı, bina yıkılması yok. Bu konuda söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Arkadaşlarımız sahayı geziyorlar, jandarma muhtarlar ile görüşüyor. Tüm kamu kurumları olarak sahadayız. Bize gelen sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Tüm ilçe kaymakamlarımızla irtibata geçtik. Deprem esnasında yoldaydım. Bir toplantım vardı, araçta valiliğe doğru gelirken oldu. Ben hissetmedim.Tedirgin olmaya gerek yok, herkes rahat olsun. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda bir sıkıntımız yok" dedi.

Öte yandan AFAD ekipleri de müteyakkız duruma geçirildi. Gemlik ve Mudanya'da araştırmaların yoğunlaştığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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