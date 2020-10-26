SAĞLIK BAKANI KOCA: İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISININ YÜZDE 40'IDIR

Kamera: Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul DHA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğine gelerek yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğine gelerek yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul'da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Kritik anlarda söylenecek sözler kısa olmalıdır. Sözlerimi kısa tutmaya çalışacağım Bu açıklamayı, valilik binasında, az önce tamamladığımız toplantının ardından yapıyorum" diyerek şunları kaydetti: "Toplantı; bakan yardımcılarım, sayın valimiz, büyükşehir belediyemizin genel sekreteri, kolluk kuvvetlerimizin amirleri, il sağlık müdürümüz ve İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Mücadele ortakları olarak, salgının başlangıcından bu yana, karşılaştığımız en ciddi sorunlardan biri için bir araya geldik. İstanbul, dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sıradadır. Bu özellik, koronavirüs salgınında, aynı derecede bir zorluk demektir. Virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biriyiz. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta, daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. İstanbul'da, vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo, ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. Geçen hafta içinde, son 1 ayın ortalamasına göre; 28 ilçede artış, yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri, tedbirlerin gevşetilmesi; diğeri ise kış sebebi ile İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. İstanbulluların kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandıkları şey elbette kalabalıktır. Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında, teması kaçınılmaz kılan kalabalık ortamlar olduğunu biliyoruz. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi, pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlıdır." TOPLU TAŞIMAFahrettin Koca, "Toplu taşıma, pazaryerleri, alışveriş ortamları, çeşitli kent alanları; müdahale bekleyen konulardır. Yaptığımız toplantıda yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen, işçi-memur, çalışan kesimin, işe aynı saatte gidip, aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Bu sebeple, toplantıda, otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir. Kamu ve özel sektörle çalışma saatlerinin pandemi şartlarına göre gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar, ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evde yapılması kolaylığı sunmalıdır" dedi.

PAZAR YERLERİ Bakan Koca, pazar yerleri ve alışveriş yoğunluklarına dikkat çekerek, "İstanbullu bir diğer zorluğu, sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor. Ulaşımda olduğu gibi bu konuda da sadece denetimle yetinilemeyeceğini, ilgili uzmanların ve planlamacıların gerekli çözümleri bulacağını düşünüyoruz. Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz. Salgınla savaş, tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Gelinen noktada, desteğinize, daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu destek için, sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Üç kuralımız var: Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin" ifadelerini kullandı. "VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞTAN DAHA GÜÇLÜ BİR UYARI DÜŞÜNEMİYORUZ"

Koca, "İzolasyonda olanlar, evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kendilerini korumaya alsın. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması, disiplin istiyor. Çalışma arkadaşlarımla birlikte, 5 günlük bir program için İstanbul'dayım. Ekiplerimizle, hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik. Güçlüyüz. Sağlık çalışanlarımız, tanık olduğunuz özveriyi göstermeye daima hazır. Fakat asıl başarı, hastanelerimize olabildiğince az ihtiyaç duyabilmektir. Sağduyunuza güveniyoruz. Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul'da yapacağız. Bütün gücümüzle buradayız. Birazdan görevlerimizin başına döneceğiz. Eğer, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız… Şu andan itibaren, salgını geriletmeyi başaracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı