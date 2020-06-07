Sağlık Bakanı Koca'dan Kadıköy Moda sahilinde eğlenenlere sosyal mesafe uyarısı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan Kadıköy Moda sahilinde eğlenenlere sosyal mesafe uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafe kuralına uymadan eğlenen kişilerin videosunu paylaşarak, "Çok fazla normalleşmeyelim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kadıköy Moda sahilinde eğlenenlere sosyal mesafe uyarısı Açıklaması
07.06.2020 04:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 05:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafe kuralına uymadan eğlenen kişilerin videosunu paylaşarak, "Çok fazla normalleşmeyelim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Kadıköy Moda sahilinde eğlenenlerin videosunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"'Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.' Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına moda olarak uyalım."

Kaynak: AA

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