Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi için stada geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Kadıköy'e geldi. Kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
- Beşiktaş kafilesi, Kadıköy'de
İSTANBUL - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi için stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıları tesislerden taraftarları uğurladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra stada ulaştı ve yoğun güvenlik önlemleri altında içeri girdi.