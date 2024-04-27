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Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi için stada geldi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Kadıköy'e geldi. Kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

- Beşiktaş kafilesi, Kadıköy'de

İSTANBUL - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi için stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıları tesislerden taraftarları uğurladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra stada ulaştı ve yoğun güvenlik önlemleri altında içeri girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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