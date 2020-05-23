Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Mersin sahilinden genel görüntü Balıkçı Barınağı'ndan detay İnönü Bulvarı'ndan detay Cumhuriyet Meydanı'ndan genel görüntü MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'de sahil...
23.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:02
Mersin sahilinden genel görüntü
Balıkçı Barınağı'ndan detay
İnönü Bulvarı'ndan detay
Cumhuriyet Meydanı'ndan genel görüntü MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'de sahil bandı, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA