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Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 11 Tutuklama, 2 Ev Hapsi

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Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi. Operasyonda tabanca, kurusıkı tabanca, tabanca fişeği ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Mersin merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne finansman sağlayan 15 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Osmaniye, Yozgat ve Erzurum eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 795 adet tabanca fişeği ve 9 adet yasaklı yayın ile çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'sine ise ev hapsi verildi. Diğer 2 şüpheli de şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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