Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarını ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin sonuçları, sandık başında görev yapan 2 bin 500 personeliyle ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde sandık başından veri aktaran Anadolu Ajansı çalışanları, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında da aynı şekilde görev yaptı. Ajans personeli sabah saatlerinden itibaren sahaya çıkarak seçimle ilgili gelişmeleri haberleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin sonuçları, sandık başında görev yapan 2 bin 500 personeliyle ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde sandık başından veri aktaran Anadolu Ajansı çalışanları, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında da aynı şekilde görev yaptı.

Ajans personeli sabah saatlerinden itibaren sahaya çıkarak seçimle ilgili gelişmeleri haberleştirdi.

Ajans çalışanları sandıkların kapanmasının ardından sandık başından veri girişi yaptı. Personelin bir kısmı ise merkezden veri girişi görevini üstlendi.

Anadolu Ajansının editoryal ve idari tüm personelinin görev yaptığı çalışmalara ayrıca anlaşma yapılan araştırma şirketi personeli de katıldı.

Islak imzalı tutanak görselleri, hazırlanan mobil uygulamayla sisteme girildi.

Amazon Optik Karakter Tanıma sistemiyle taranan görsellerden elde edilen veriler daha sonra grafiklere dönüştürülerek abonelere aktarıldı.