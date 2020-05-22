Pakistan'da yolcu uçağı düştü Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Sattar Kokhar, yaptığı açıklamada, Airbus A-320 model uçağın 90 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarındaki Model Colony adındaki yerleşim alanına düştüğünü söyledi.

Kazanın ardından açıklama yapan Karaçi Belediye Başkanı Vasim Akhtar, uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığını belirterek, kaza nedeniyle 6 binanın tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Uçağın yerleşim yerine düştüğü ve araçlarla binaların yandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Pakistan ordusu ve Sindh Eyalet Sağlık Bakanlığından da açıklamalar geldi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgeye askeri acil müdahale ekiplerinin gönderildiği ve kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Kazanın boyutunu görmek için askeri bir helikopterin havalandığı da belirtildi.

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı ise bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ülkede gönüllü ambulans hizmetleri veren Edhi Vakfı da kaza alanında yaptıkları çalışmada şu ana kadar 13 yolcunun cesedine ulaştıklarını, bölgede yaşayan 30 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"Pilot son olarak teknik arıza olduğunu söyledi"

PIA Genel Müdürü Arşad Malik, paylaştığı görüntülü mesajda, kazanın teknik bir sorun nedeniyle yaşanma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Pilottan son duyduğumuz söz teknik bir arıza olduğu yönündeydi." dedi.

Kuleden uçağın inebileceği yönünde gelen çağrının son çağrı olduğunu kaydeden Malik, "İki pist de inişe hazırdı ve kuleden inebileceği bilgisi gelmişti ancak pilot bir tur attıktan sonra inmek istemiş. Şu an teknik arızanın ne olduğunu bilmiyoruz ancak soruşturmamız sürüyor." diye konuştu.

Karaçi'nin bağlı bulunduğu Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail de yaptığı açıklamada uçağın yerleşim alanına düşmesi nedeniyle korkutucu boyutta ölü ve yaralı sayısıyla karşılaşmaktan endişe ettiğini belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Yerel basın, Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud, haber kanalı 24 News Program Direktörü Ansar Nakvi gibi isimlerin de bulunduğu uçakta bir yabancı yolcunun da olduğu bilgisini paylaştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurtarma ekipleri ve PIA yetkilileriyle irtibat halinde gelişmeleri takip ettiğini belirterek, kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA