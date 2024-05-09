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Pakistan'da Buğday Hasadı Yapan Çiftçiler İyi Verim Elde Ediyor

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Pakistan'ın Lahore kentinde buğday hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekimin ardından elde ettikleri iyi verimin sevincini yaşıyor. Buğday, Pakistan ekonomisine katkı sağlayan bir mahsul olmasının yanı sıra istihdam olanakları ve gelir sunuyor.

LAHORE, Pakistan, 9 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahore kentinde buğday hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekimin ardından elde ettikleri iyi verimin sevincini yaşıyor.

Pakistan'ın başlıca mahsulü ve temel gıda maddesi buğday, aynı zamanda ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor, istihdam olanakları yaratıyor ve çiftçiler ile ilgili işletmeler için gelir sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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