Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
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Özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Adana'da özel harekat polisi, annesi tarafından evinde ölü bulundu.

Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
09.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:20

Adana'da özel harekat polisi, annesi tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, izne ayrılan özel harekat polisi Eyüp Atlı (38) eşi ve çocuklarıyla birlikte Konya'ya gitti. Anne Hatice Atlı, bir süre önce Adana'ya dönen oğlu Eyüp Atlı'yı görmek bugün öğleden sonra evine gitti. Anne Atlı kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Eyüp Atlı, telefonlarına da cevap vermeyince olay yerine iş arkadaşları ve çok sayıda polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, Eyüp Atlı'nın yatakta hareketsiz yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekipleri de Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonucu Atlı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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