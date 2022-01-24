OYUNCU BÜLENT ŞAKRAK'IN ACI GÜNÜ - Haberler
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OYUNCU BÜLENT ŞAKRAK'IN ACI GÜNÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı. Meral Şakrak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede konuşan Erkan Kolçak, Annemizi, halamızı aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin de annesi birçok kişinin annesi, karlar altında bembeyaz yolculuğuna gitti dedi.

OYUNCU BÜLENT ŞAKRAK'IN ACI GÜNÜ

OYUNCU BÜLENT ŞAKRAK'IN ACI GÜNÜ

OYUNCU BÜLENT ŞAKRAK'IN ACI GÜNÜ

OYUNCU BÜLENT ŞAKRAK'IN ACI GÜNÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bülent Şakrak, Tiyatro, Cenaze, Sinema, Güncel, Haber

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