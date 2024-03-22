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Isparta'da lise öğrencileri atık malzemelerden tiyatro sahnesi yaptı

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Isparta'nın Aksu İlçesinde lise öğrencileri atık malzemelerden tiyatro sahnesi yaptı.

Yakaavşar Şehit Ali Kaya Ortaokulu öğrencileri "Atıktan Sanata" isimli geri dönüşüm ve sanat projesiyle, topladıkları atık okul sıraları, sandalyeler ve yöresel ekipmanlar ile 15 günlük bir çalışma sonucunda köy okulunda bir tiyatro sahnesi oluşturdu.

Proje Koordinatörü ve Okul Müdürü Gökhan Gökçay, AA muhabirine, projeye, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Öğrencilere geri dönüşümün önemini anlatmak için böyle bir çalışma hazırladıklarını belirten Gökçay, "Geri dönüşüm projesini sanatsal bir çalışmaya yönlendirmemiz de öğrencilerimizde ayrı bir merak uyandırdı. İlçemiz genelindeki okullarda bulunan atık malzemeleri tek tek topladık ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hatta yardımcı personellerimiz bile projeye destek verdi. Güzel bir tiyatro sahnesi ve anlamlı bir gösteri ortaya çıktı. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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