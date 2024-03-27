Sivas'ta öğrenciler sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkat çekti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla tiyatro oyunu sahneledi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencileri okulun konferans salonunda sergiledikleri "Telefon Çalıyor" adlı tiyatro oyunuyla sosyal medya ve telefon bağımlılığına vurgu yaptı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Işıkver, Yeşilay Kulübü öğretmeni Şule Geldi danışmanlığında oyunu hazırladıklarını söyledi.

Oyunla bağımlılığa dikkati çekmek istediklerini belirten Işıksever, "Gençlerde akıllı telefon ve sosyal medyanın güvenli ve kontrollü kullanımını davranış haline getirmek istedik." dedi.

Işıkver, oyunun hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Tiyatro oyununu ilçe merkezinde eğitim gören lise, ortaokul öğrencileri ve öğretmenler izledi.