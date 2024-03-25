Milli Eğitim Bakanlığından Cumhuriyet'e Doğru Tiyatro Oyunu Aydın'da Sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Aydın'da sahnelendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki oyunda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmaları anlatıldı.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği oyunun 110 kişilik oyuncu kadrosunda Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan da yer alıyor.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, oyunun Aydın'da sahnelenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu tiyatro oyununda Cumhuriyet'i nasıl kazandığımızı ve bugünlere nasıl geldiğimizi yeni nesillere, genç nesillere aktaracağız." dedi.