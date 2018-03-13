Oyun İçin Özel Üretildi

TP-Link, online oyunlar için özel bir yönlendirici (router) geliştirdi. Oyun ve 4K film için gereken kablosuz hız, güçlü performans, geniş kapsama alanı gibi tüm özellikleri barındıran Archer C5400X model yönlendirici, aynı zamanda depolama alanı ve ücretsiz güvenlik yazılımı gibi özelliklere de sahip.

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Online oyun severlerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan ve üretilen Archer C5400X yönlendirici, oyun için oluşturulan özel bilgisayarlar ve diğer donanımlara yakışır güçlü özeliklere sahip bir ağ ürünü. Hem kablosuz hem kablolu ağ bağlantısının hızlı, kesintisiz ve güçlü olması, oyunculara oyun sırasında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle hızlı ve bu hıza yakışır işlemcilerle donatılmış, güçlü bir yönlendirici oyun severlerin gerçek performansını yansıtabilmeleri için gerekli ürünler arasında.

Archer C5400X, öncelikle güçlü işlemcileriyle oyun yönlendiricisi sıfatını hak ediyor. Dört çekirdekli 1.8GHz 64 bit'lik ana işlemciye üç adet yardımcı işlemci eşlik ediyor. 1GB'lık belleği (RAM) ile en yüksek ayarlarda oyun oynarken dahi gecikmeyi ortadan kaldıran ve sorunsuz bir bağlantı sağlayan ürün, 'akıllı trafik önceliklendirme' özelliği ile oyun trafiğini otomatik olarak tanımlıyor ve gecikmeleri ortadan kaldırıyor. Bu özellik sadece oyun değil 4K film izlerken de avantaj sağlıyor.

Çok yüksek kablosuz hızlar mümkün

Üç bant desteği sunan Archer C5400X ile neredeyse kablolu bağlantıda elde edilen hızlara kablosuz olarak ulaşmak mümkün oluyor. 2.4GHz bandında 1000Mbps ve iki adet 5 GHz bandında ise 2167Mbps (toplamda 5334Mbps) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, bir bandı tamamen oyun trafiğine ayırarak çalışıyor. Diğer iki bant evin diğer ağ gereksinimine hizmet ediyor. Ayrıca kullanıcılar 'Akıllı Bağlantı' özelliğini kullanarak her cihaz için bant atayıp sınırlamalar sağlayabiliyor.

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Archer C5400X, her aygıtın istediği hız ve hassasiyeti dengelemek için MU-MIMO ve Airtime Fairness teknolojilerini kullanıyor. Gelişmiş algoritmalar ile yönlendirici Wi Fi akışını cihazlara, görevlere uygun olarak dağıtıyor. Ürün sadece yüksek hız ve güçlü bağlantı değil, aynı zamanda geniş bir kapsama alanı da sunuyor. 'RangeBoost' özelliği ile geniş ve katlı evlerde dahi iyi performans sunuyor.

Hızlandırılmış kablolu bağlantı

Archer C5400X, oyun yönlendiricisi olmayı kablolu bağlantı seçenekleri ile de hak eden bir cihaz. Ürün üzerinde sekiz adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bu sayede PC'den akıllı televizyona, oyun konsoluna değin tüm cihazlar bir ağ anahtarı (switch) gerekmeden kablolu olarak ağa bağlanabiliyor. Ayrıca NAS ya da LACP'ye (Hat Birleştirme Kontrol Protokolü) sahip bilgisayarlar için iki adet LAN bağlantı noktası da üründe yer alıyor. DOCSIS 3.1 modem sahibi olan kullanıcılar modemin WAN girişini bu LAN girişine bağlayarak en iyi internet hızlarına ulaşabiliyorlar.

Cihazın VPN Hızlandırma özelliği sayesinde bağlantı hızı beş kat artarken, PPTP ile bir özel ağ oluşturmak için dahili VPN ya da OpenVPN kullanılabiliyor ve veriler her zaman, her yerde güvende oluyor.

Güvenlik ve Depolama da Unutulmamış

Archer C5400X, oyunseverlerin tüm gereksinimleri düşünülerek bazı ek özelliklerle zenginleştirilmiş olarak sunuluyor. Bunlardan biri TP-Link HomeCareTM güvenlik paketi. Trend MicroTM tarafından desteklenen bu paket, indirmeler ve dosya paylaşımları sırasında kötü niyetli tehditlere karşı ağı ve cihazları korumayı sağlıyor. Virüs koruma ve ileri düzeyde saldırı önleme özelliği sayesinde Archer C5400X ile ağ siber saldırılardan korunmuş oluyor.

Archer C5400X, depolama gereksinimi de ihmal etmiyor. TP-Link FileBank uygulaması aracılığıyla internet bağlantısı olduğunda 16GB'lık ücretsiz depolama alanı sunuluyor. Güvenlik duvarı ile korunan bu alana ek olarak isteyen kullanıcılar cihazın USB sürücülerine disk bağlayarak depolama alanlarını istedikleri kadar genişletebiliyorlar.

Farklı tasarımı ile de dikkat çeken Archer C5400X, sekiz adet harici anteni ve siyah/kırmızı renkleriyle de oyun için özel bir ürün olduğunu gösteriyor.