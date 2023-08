Hüseyin Baş: "Sürekli Olarak Dışarıdan Para Bekleyen, Yabancılardan Medet Uman Bir Millete Dönüştük, Bu Bizim Tercihimiz Değildi, Buna Mecbur...

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Sürekli olarak dışarıdan para bekleyen, yabancılardan medet uman, kendisi bir şey üretmeyen, kendisi bir katma değer ortaya koymayan bir millete dönüştük. Bu bizim tercihimiz değildi, buna mecbur bırakıldık. Bu şekilde adeta baskılandık ve günün sonunda hiçbir şey üretemeyen, hiçbir şey tüketemeyen, hiçbir kararını hür iradesiyle veremeyen bir millete dönüştük. Dolayısıyla buradan silkelenip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Nevşehir'de partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Baş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BİZİM BURADA VARLIĞIMIZI İSTEMEYEN GÜÇLER BUGÜN DE VAR OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Sultan Alparslan'la tarihi anlatı odur ki; 1071'de kapılarının bize açılmasıyla beraber Anadolu'yu kendimize yurt edinmemiz işte Hacı Bektaş gibi büyük insanlar vesilesiyle oluyor. O gün bugündür burası bizim ana yurdumuz. Bu yurdu, bu ana vatanı bizim elimizden almak isteyen, bizi buradan kovmak isteyen, bizim burada varlığımızı istemeyen güçler ve hareketler yüzyıllardır var olduğu gibi bugün de var olmaya devam ediyor. Bu hareketleri anlamanız için elinizde çok basit bir turnusol var. O turnusol da Atatürk'tür. Atatürk dediğinizde karşınızdaki kıllanmaya başlıyorsa, oynamaya başlıyorsa bilin ki o sizi burada istemeyen zihniyetin bir ürünüdür. Dolayısıyla bize düşen buraya sahip çıkmak, sadece Nevşehir üzerinde değil bu Anadolu'ya, bu coğrafyaya, bu topraklara; kültürümüzle, medeniyetimizle, tarihimizle birliğimizle sahip çıkmak.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAZSAK FATURA ÇOCUKLARIMIZA, TORUNLARIMIZA ÇIKAR"

Biz yollara düştük bütün Türkiye'yi geziyoruz ve aynı şeyi anlatıyoruz şunu söylüyoruz; 'Bir olalım, beraber olalım, birlik olalım ve üzerimizde yapılan hesapların farkında olduğumuzu, üzerimize hesap yapanlara gösterelim, hesaplarını bozalım ve kendi dünyamızı, kendi geleceğimizi inşa edelim. Türkiye'de bağımsızlık yanlısı olan ekonomik, sosyal, hukuki, içtimai her alanda bağımsızlığını, kendi hür politikasını uygulamayı isteyen, kendini Türk olarak görüp bununla övünen ve gurur duyan, kimliğiyle mutlu olan ve özellikle gençlerimizle birleşerek, beraber olarak yarınlarımızı kurgulayalım' diye anlatıyoruz. Eğer bunu yapmazsak yüzyıllardır devam eden planlar günün sonunda önümüze çok önemli faturalar olarak çıkarlar ve bu faturayı çocuklarımız ve torunlarımız öder.

"TÜRKİYE BÖLÜNMENİN, PARÇALANMANIN, KAVGANIN EŞİĞİNE GETİRİLMİŞ VAZİYETTE"

Türkiye bölünmenin, parçalanmanın, kavganın eşiğine getirilmiş vaziyette. 'Sağcı-solcu' denerek, 'Alevi-Sünni' diyerek, 'Kürt-Türk' denerek her türlü ayrışımcı politikaya tabi tutularak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kavga ettirilen, ayrıştırılan bir durumda. Onun yanında birliğimizi beraberliğimizi siyasal anlamda öyle bir noktaya getirdiler ki her birimiz ne yazık ki patlamaya hazır bir bomba misali sokakta geziniyoruz. Her gün sokaklarda birilerinin öldürüldüğünün haberini alıyoruz. Hastanelere işimiz düştüğünde doktor bulamıyoruz ve öyle bir pozisyonda yaşıyoruz ki nereye dönüp baksak yabancılar ve sığınmacılarla karşı karşıyayız. Bir turizm bölgesindeyiz şu anda turistik tesisleri gezsek yüzde 90'ının da Türk olmadığını görürsünüz.

"SÜREKLİ OLARAK DIŞARIDAN PARA BEKLEYEN, YABANCILARDAN MEDET UMAN BİR MİLLETE DÖNÜŞTÜK"

Sürekli olarak dışarıdan para bekleyen, yabancılardan medet uman, kendisi bir şey üretmeyen, kendisi bir katma değer ortaya koymayan bir millete dönüştürüldük. Bu bizim tercihimiz değildi, buna mecbur bırakıldık. Bu şekilde adeta baskılandık ve günün sonunda hiçbir şey üretemeyen, hiçbir şey tüketemeyen, hiçbir kararını hür iradesiyle veremeyen bir millete dönüştük. Dolayısıyla buradan silkelenip çıkmamız gerekiyor. 20 yıldan beri öyle bir boş vermişlikle, 20 yıldan beri öyle bir kabullenişle hareket ediyoruz ki, Türkiye'de sadece iktidara kızgın ve de kırgın değiliz, kendi adıma da sadece iktidara kızgın ve kırgın değilim. Türkiye'deki bütün siyaset anlayışına, Türkiye'nin siyasi çıkarının sadece belli siyasi oluşumlar, belli siyasi isimlerdeymiş gibi gösteren herkese kızgın hale getirdiniz milleti. Milletin değerlerinden kopup başkalarına hizmet eden ve başkalarının politikalarını Türkiye'de millete dayatan insanlara kızgın ve de kırgınsınız dolayısıyla bunu değiştirmek sizin ve bizim ellerinizde.

"KENDİ HEDEFLERİMİZİ, KENDİ İDEALLERİMİZİ, KENDİ İNANÇLARIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Eğer biz gayret edersek, eğer biz çalışırsak bunu başarabiliriz. Biz bunu başaramadık ve Türkiye istemediğimiz noktalara gitti, işte şunu diyebilecek özgüveni ve vatanperverliği göstermemiz gerekiyor o zaman; ülkemizin canı sağ olsun, biz üstümüze düşeni yaptık, biz eğer üstümüze düşeni yapmak istiyorsak Bağımsız Türkiye Partisi'nde buluşacağız. Kendi hedeflerimizi, kendi ideallerimizi, kendi inançlarımızı ortaya koyacağız, bütün bir Türk milletine anlatacağız ve sonunda hesap günü geldiğinde biz diyeceğiz ki, 'Biz üstümüze düşeni yaptık. Kapı kapı dolaştık, köy köy gezdik ve insanımızı anlatmaya çalıştık. Gelen tehlikeleri, bu tehlikelerin nerelerden geldiğini ve kimler üzerinden insanların üzerine adeta bir bomba misali bırakıldığını biz toplumumuza anlatmaya çalıştık' diyerek bu sorumluluğu atmamız gerekiyor.

"BU TOPLUMUN CAN SİMİDİ BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ'DİR"

Siz Türkiye'de FETÖ ile ilk mücadele eden, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran, bu vatanın birliğini, beraberliğini kurulduğu ilk günden beri canhıraş savunan, Irak'a Amerikan askeri girdiğinde bunun karşısında duran, Suriye dağıtılmaya çalışıldığında 'burası mülteci yuvası olacak' yapmayın, bu ülkeleri dağıtmayın, Arap baharına müsaade etmeyin' diyen, Türkiye'de yargının siyasallaşmasının ve Türkiye'nin bütün hukuki güçlerinin tek bir insana verilmesinin önünde dimdik duran siyasi partinin mensuplarısınız. Siz kendi kimliğinizi söylerken gururla söyleyeceksiniz, çekineceğiniz hiçbir şey de yok. Bu toplumun emniyet sibobu Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bu toplumun can simidi Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Herkes bir gün başka şeyler yapabilir, hiç kimse endişe etmesin Bağımsız Türkiye Partililer, son BTP'li kalana kadar bu vatanı savunmaya da mücadelesine de devam edecektir. Bizim misyonumuz, maksadımız budur.

"BTP, KİMLİK VERİR, ŞAHSİYET VERİR, KARAKTER VERİR"

Bağımsız Türkiye Partisi bugün itibariyle koltuk dağıtmaz, mevki makam dağıtmaz ama ne verir? Kimlik verir, şahsiyet verir, karakter verir. Yarın öbür gün hayatımız sonlandığında arkamızdan, 'bu adam vatanperver bir adamdı, vatanı için, devleti için, milleti için mücadele etti' dedirtecek bir hayatı geride bırakma imkanı verir. Bağımsız Türkiye Partisi bugün budur, bundan sonra da böyle olacaktır."