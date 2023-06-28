BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Kurban Bayramı Mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kurban Bayramı mesajında, "Bu bayramda da ülkece içinde bulunduğumuz manzara ne yazık ki iç açıcı değildir. Ekonomideki durum herkesin malumu. Günden güne eriyen paramız, bitmek bilmeyen zamlar büyük bir geçim sıkıntısı olarak karşımızda çıkmaktadır. Durum buyken toplumun çok az bir kesiminin refahı sanki toplumun tamamının ortak haliymiş gibi pazarlanmaktadır. Geldiğimiz noktada maalesef Türkiye, Türkler için pahalı yabancılar için ucuzluk cenneti bir ülke haline gelmiştir" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Baş'ın mesajı şu şekilde:

"Yeni bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmış bulunmaktayız. Yüce Türk Milletinin bayramını tebrik ediyorum. Kurban paylaşmak demektir, kurban fedakarlık demektir. Bu bakımdan Kurban Bayramı'nı amacına uygun idrak edebilmeyi temenni ediyorum. Bu bayramda da ülkece içinde bulunduğumuz manzara ne yazık ki iç açıcı değildir. Ekonomideki durum herkesin malumu. Günden güne eriyen paramız, bitmek bilmeyen zamlar büyük bir geçim sıkıntısı olarak karşımızda çıkmaktadır. Durum buyken toplumun çok az bir kesiminin refahı sanki toplumun tamamının ortak haliymiş gibi pazarlanmaktadır. Geldiğimiz noktada maalesef Türkiye Türkler için pahalı yabancılar için ucuzluk cenneti bir ülke haline gelmiştir.

"TÜRKİYE'NİN EN KRİTİK SEÇİMİ KOLTUK KAVGALARINA KURBAN EDİLMİŞTİR"

Türkiye, ekonomiden dış politikaya kadar çok büyük sorunlar yumağının içindedir. Bu tablo 2002 yılından bu yana ülkeyi tek başına yöneten mevcut iktidarın eseridir. Bu bakımdan sorunun kaynağı olanlardan çözüm beklemek anlamsızdır. Ancak buna karşın muhalefetin durumu da ortadadır. 14 ve 28 Mayıs seçimleri muhalefetin toplumdan ne kadar kopuk olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin en kritik seçimi koltuk kavgalarına kurban edilmiştir. Muhalefetin seçim sonrası verdiği görüntü buradan da bir çözüm beklemenin anlamsız olduğunu göstermektedir.

"DEPREM KONUSUNDA HALA ADIM ATILMADI"

Deprem de büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük acıya rağmen hala kentlerimiz depreme hazırlanması konusunda somut bir adım atılmadığını görmek üzücüdür. Deprem Türkiye'nin acı bir gerçeğidir ve zaman kaybetmeden başta İstanbul olmak üzere harekete geçmek zaruridir.

"TEK ÇÖZÜM BTP İKTİDARI"

Geldiğimiz noktada Türkiye'nin tek çözümü vardır. Bu çözüm de Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Milli Ekonomi Modeli Türk milletinin aradığı çözümün adıdır. Türk milletinin bayramları bayram gibi yaşayabilmesinin yegane yolu, Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanacağı Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıdır. Bu vesileyle milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyor, daha güzel günlerce bayramlarda buluşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."