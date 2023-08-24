Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artış kararını değerlendirerek, faiz artışının doları yükselteceğini ve parası olanlara yüksek faiz vereceklerini belirtti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Faiz arttı dolar düştü diye propaganda yapacaklar. İnanmayın. Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 17,5'tan yüzde 25'e yükseltme kararını değerlendirdi. Baş'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Faiz arttı dolar düştü diye propaganda yapacaklar. İnanmayın! Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler.

2021 Ağustos'ta faiz: yüzde 19. Dolar: 8. 35.

2023 Ağustos'ta faiz: yüzde 25. Dolar: 27.

Planlı soygunun resmi tablosu."