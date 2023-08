Hüseyin Baş: "Bugün Malazgirt Zaferini, İstanbul'un Fethini ve Daha Nice Zaferleri Kutlayabiliyorsak Bu Atatürk İmzalı Son Zaferimiz Sayesindedir"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Günümüzün 'keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerinin ataları 101 yıl önce Türk milletinin atası karşısında bozguna uğradı. Atatürk 1919'da Samsun'dan yaktığı bağımsızlık yürüyüşünü türlü imkansızlıklara rağmen 4 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamladı ve Türk milletine işgal edilmiş bir coğrafyadan bir vatan çıkardı. Bu bakımdan bugün Malazgirt Zaferi'ni, İstanbul'un fethini ve daha nice zaferleri kutlayabiliyorsak bu Atatürk imzalı son zaferimiz sayesindedir" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Baş'ın mesajı şöyle:

"Tarihimizin en müstesna zaferinin yıl dönümündeyiz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. 26 Ağustos 1922'e başlayan büyük taarruz 4 gün içinde kesin bir zaferle sonuçlandı. Bu büyük zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Günümüzün 'keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerinin ataları 101 yıl önce Türk milletinin atası karşısında bozguna uğradı. Atatürk 1919'da Samsun'dan yaktığı bağımsızlık yürüyüşünü türlü imkansızlıklara rağmen 4 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamladı ve Türk milletine işgal edilmiş bir coğrafyadan bir vatan çıkardı. Eğer bu son zaferimiz olmasaydı tarihimizdeki hiçbir zaferimizi kutlayamayacaktık. Bu bakımdan bugün Malazgirt Zaferi'ni, İstanbul'un fethini ve daha nice zaferleri kutlayabiliyorsak bu Atatürk imzalı son zaferimiz sayesindedir. Aksi takdirde işgal altındaki bir vatanda zafer kutlaması yapmak mümkün olmayacaktı.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZ HER AÇIDAN TEHDİT ALTINDADIR"

Bugün bizlere düşen, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatana sahip çıkmaktır. Gelinen noktada ne yazık ki durum hiç de iç açıcı değildir. Bağımsızlığımız her açıdan tehdit altındadır. Afganistan'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadan getirilen milyonlarca yabancı tüm kentlerimize yayılmış ve demografik yapımız bozulmuştur. Bu durum ensar-muhacir edebiyatıyla izah edilemeyecek düzeyde bir beka sorunudur. Türkiye bu yönüyle her türlü dış provokasyona açık hale getirilmiştir.

"TÜRKİYE DÜYUN-U UMUMİYE TARAFINDAN YÖNETİLEN BİR ÜLKE GÖRÜNÜMÜNDE"

Ekonomideki durum daha da vahimdir. 22 yıllık AKP iktidarının sonunda geldiğimiz nokta yüksek enflasyon ve yüksek faiz kıskacıdır. Cumhuriyet'in kazanımı olan ne varsa özelleştirme adı altında elden çıkaran, madenlerimizi yabancılara peşkeş çeken iktidar ne yazık ki Türkiye'yi ekonomik bağımsızlığının kaybetme noktasına getirmiştir. Bugün Türkiye Düyun-u Umumiye temsilcileri tarafından yönetilen bir ülke görünümü arz etmektedir.

"DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE CİDDİ KAYIPLARA UĞRAMIŞTIR"

Dış politikada Türkiye ciddi kayıplara uğramıştır. Seçim öncesi köpürtülen Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege, Suriye, Libya gibi konularda derin bir sessizliğin içine girilmiştir. İktidar her açıdan Türkiye'yi uçurumun kenarına getirmişken muhalefet de bu kötü gidişata çanak tutmaktan başka bir tavır ortaya koyamamaktadır. Türkiye yanarken muhalefet kendi içinde koltuk kavgası yapmaktadır.

"BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ TÜRKİYE'Yİ ATATÜRK'ÜN MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARACAK PARTİDİR"

Geldiğimiz noktada iktidarın da muhalefetin de Türk milletinin sorunlarına çözüm üretecek bir durumu ve de niyeti bulunmamaktadır. Bu tabloda görev Türk milletine düşmektedir. Atatürk'ün ifadesiyle milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu kurtuluşun yolu da Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Parti programımızda yer alan Prof. Dr. Haydar Baş imzalı Milli Ekonomi Modeli Türkiye'yi uçurumun kenarından alarak kainat devleti yapacak yegane modeldir. Bu bakımdan Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak lafla değil proje ile olur. Bu da ancak ve ancak Bağımsız Türkiye Partisi'ndedir. Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'yi Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak partidir. Bu vesile ile bir kez daha tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, bizlere bu aziz vatanı emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarım. Ruhları şad olsun."

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter hesabından da "101 yıldır bu topraklarda zafer kutlanır, 1000 yıl daha geçse yine kutlanacaktır. Minnettarız Ata'm" notuyla bir paylaşım yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.