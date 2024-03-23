BTP Lideri Hüseyin Baş, Merkez Bankası'nın Faiz Kararını Değerlendirdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, "Faiz arttığında da düştüğünde de aynı kişiler fakirleşiyor aynı kişiler zenginleşiyor. Birilerinin cebi dolsun diye kocaman bir kurgunun içinde debeleniyoruz. Ekonominin kötü olmasının sebebi beceriksiz yönetimdir" dedi.

Hüseyin Baş, konuyla ilgili yayınladığı videoda geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. BTP lideri şunları söyledi:

"FAİZİ DÜŞÜRÜRSENİZ DE YÜKSELTSENİZ DE DÖVİZ VE HAYAT PAHALILIĞI ARTIYOR"

"Bugün bakıyorsunuz göreve geldikleri zamanki faiz oranlarından bile yüksek bir faiz şu anda Türkiye'de işliyor. Bu faizin yüzde 5'lere düştüğü zaman da oldu. O zaman da döviz arttı mı arttı, enflasyon arttı mı arttı, pahalılık var mıydı vardı! Faizin yüzde 50'sini de gördük, döviz artıyor mu artıyor, enflasyon var mı var, pahalılık alıp başını gidiyor mu gidiyor. Faizi düşürürseniz de döviz artıyor hayat pahalılaşıyor, faizi yükseltseniz de döviz artıyor hayat pahalılaşıyor.

"NEDENİ SİZİN MADENLERİ PEŞKEŞ ÇEKMENİZ OLABİLİR Mİ?"

Faizi düşürseniz de ekonomi kötü, faizi yükseltseniz de ekonomi kötü! Bu durumun nedeni sizin bu hamlelerinizin dışında bir problem olabilir mi? Bu pahalılığın, dövizin artışının altında yatan sebepler sizin peşkeş çektiğiniz madenler olabilir mi, sizin bitirdiğiniz tarım olabilir mi ? veya insanların yargıda gerçekten adil bir şekilde yargılanabileceğine inanmadığı için hayatlarını, ticaretlerini, geleceklerini Türkiye dışında gördüğü için başka yerlere yatırım yapmasından kaynaklı olabilir mi?

"SİSTEM SÜREKLİ OLARAK BELLİ İNSANLARIN CEBİNİ DOLDURMAK ÜZERE KURGULANMIŞ"

Türkiye'de faiz düşürüldü, birileri fakirleşip birileri zenginleşti. Faiz yükseltildi, yine aynı birileri fakirleşmeye devam etti, aynı birileri de zenginleşmeye devam etti. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz; sizin emeğinizi, sizin emeğinizin mali karşılığını ucuz paraya satın alan bir sermaye grubu olduğunu anlıyoruz. Bu sermaye grubu da aslında yandaşlar…Yani ekonomideki faaliyet sürekli olarak belli insanların cebini doldurmak üzerine kurgulanmış.

"NE YAPARSAN YAP BU EKONOMİ DÜZELMEZ"

'Faizi artırdım ekonomiyi düzeltiyorum', düzeltemezsin… 'Faizi düşürdüm ekonomiyi düzeltiyorum', düzeltemezsin… Ne yaparsan yap, bu ekonomi düzelmez. Bak bugün yüzde 50 yarın yüzde 500 faiz versinler yine ekonomi düzelmiş olmayacak."