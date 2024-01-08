YTP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: Reel faiz dövizle dengelenmeli

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, reel faizin dövizle dengelenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı açıklamada dolar ve faiz konusuna değindi. Yılmaz, "Türkiye'de de enflasyon, döviz ve faiz ilişkisi var. Yerinde sayan bir dolar var. Dünyada dolara verilen faiz yüzde 8 seviyelerinde. Dünyada hiçbir ekonomi çarpık faiz sistemi ile baş edemez. Dolar kuru yerinde tutularak, doların artmasına izin vermiyoruz mesajı veriliyor. Bu politik bir mesajdan başka bir şey değildir. Faizler Türk lirasında neden artıyor? Dövizde bir hareket olmadığı halde bu artışın anlamı ve izahı yoktur. Enflasyon yükseliyor, faiz yükseliyor, o zaman reel faizin yüksekliğinden korunmak için dövizin de yükselmesi gerekiyor. Neden reel faizler dövizle dengelenmiyor? Merkez Bankası bu durumu düzeltmeli" dedi. - İSTANBUL