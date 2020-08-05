Ölüm böyle geldi...Sürücü serbest kaldı
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Ölüm böyle geldi...Sürücü serbest kaldı

Ölüm böyle geldi.

05.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:43

Ölüm böyle geldi...Sürücü serbest kaldı

Bursalı işadamı Trabzon'daki kazada hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı

İş adamının yakınları sürücünün tutuksuz yargılanmasına isyan etti

BURSA - Bursa bölgesinde birçok fırın sahibi olan İznikli ünlü iş adamı Mehmet Nalbant'ın Trabzon'da trafik kazasındaki feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı. İş adamının oğlu ise çarpan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İznik ve civarda birçok fırın işletmesi bulunan 4 çocuk babası Mehmet Nalbant (63), bayram ziyareti için gittiği Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada E.A.S'nin kullandığı 27 GA 759 plakalı otomobil hızlı bir şekilde Nalbant'a çarptı. Olay yerinde feci şekilde can veren Mehmet Nalbant'ın cansız bedeni Akçaabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı ve daha sonra savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İş adamı Mehmet Nalbant'ın Bursa'nın İznik İlçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İş adamının ölümünün ardından olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Zanlının serbest kalmasına tepki gösteren oğlu Erol Nalbant, "Babamızın suçlu olduğunu söylediler. Olaydan bir gün sonra görüntüler ortaya çıktı ve babamın yaya kaldırımında olduğu ve hiçbir suçu olmadığını gördük. Bende yıllarca araç kullanıyorum bir yaya yolundan 100-130 km ile hiç geçildiğini görmedim. Biz sadece adalet istiyoruz" diye konuştu.

Ölüm böyle geldi...Sürücü serbest kaldı

Kaynak: İHA

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