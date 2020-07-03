Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili duruşmanın görülmesine başlandı
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Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili duruşmanın görülmesine başlandı

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'da ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili duruşmanın görülmesine başlandı.

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili duruşmanın görülmesine başlandı
03.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:16

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'da ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili duruşmanın görülmesine başlandı. Duruşmada MNG Jet Müdürü Okan Kösemen ailesiyle tehdit edildiğini, bu nedenle Carlos Ghosn'u uçakta taşımak zorunda kaldığını savundu.

Japonya'da finansal usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulurken İstanbul aktarmalı olarak Lübnan'a kaçırılan Carlos Ghosn'a yardım eden Türk vatandaşlar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz 7 sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar korona virüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafet ile duruşma salonuna getirildi.

İddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanının savunmasını sorduğu tutuklu sanık Noyan Pasin pilot olarak çalıştığını söyleyerek, "23 Aralık 2019 tarihinde bana operasyon müdürlüğünden mail geldi. Bir uçuş olacağı yazıyordu. Ben, Bahri Kutlu Sömek ve hostes Serpil Hanım ile birlikte Madagaskar Cumhurbaşkanı ve yanındaki 10 kişilik ekibini alarak Madagaskar'a gittik. Burada 2 gece kaldık. 28 Aralık'ta ekip ile birlikte Dubai'ye geçtik. Dubai'de uçağa 2 Amerikan vatandaşı bindi. Yolcu manifestosunda 2 kişi olduğu yazıyordu zaten. Bizim yolcuların manifestodaki kişiler olup olmadığını kontrol etme yetkimiz yoktur. Bagajlar da yer hizmetleri görevlileri tarafından kontrol edilir" dedi.

Dubai'den çıkıp Osoka'ya gittiklerini de söyleyen sanık Pasin, "Osoka'da Japon yer hizmetleri bizi karşıladı ve bagajları aldılar. Bizi alıp otele götürdüler, yemek yedik. Saat 22.30 sıralarında yolcular geldi arkasından 2 küçük minibüs ile bagajlar geldi. Uçuş sıradan bir uçuştur. Biz yolcuların bulunduğu kısma gelip gitmedik. Sıra dışı bir şey olmadı" dedi.

Carlos Ghosn'un taşındığı kutu hakkında mahkeme başkanı sanık Pasin'e "Hiç şüphelenmedin mi? Koca kutu bomba çıkar diye düşünmedin mi?" diye sordu. Pasin, "Hiç şüphelenmedim sorgulamam. Japonya güvenliği yüksek olan bir ülke. Şüphelenmek aklıma gelmedi" dedi.

İstanbul'a iniş yaptıklarında Beyrut'a gidecek uçağın karşıda durduğunu da söyleyen tutuklu sanık Pasin "Bizi teknisyenler yönlendiriyor. Ben uçaktan inen 3'üncü bir kişi görmedim. Kutulara baktığımda hoparlör vardı. Kokpitte otururken Okan Kösemen'i gördüm. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Hakim, sanığın banka hesabı incelemelerinde yüklü miktarda para gözlemlenmediğini aktardı.

Bir diğer tutuklu sanık Okan Kösemen ise MNG Jet Havacılık'ta müdür olarak görev yaptığını söyleyerek, "Firmanın her alanında sorumluluk benim. Görev kapsamım geniş. Nicholas isimli kişi ile önceden tanışırım. Kendisinin uçağı vardır ve pilottur. Ayrıca uçak kiralar. Kendisi bana bir uçuş olduğunu yapıp yapamayacağımı sordu. Olay tarihinde uçak Dubai'den Osoka'ya Osoka'dan sonra da Atatürk Havalimanı'na yöneldi. Bu süreçte benim uçakta Carlos Ghosn olduğu konusunda bir bilgim yoktu" dedi.

Uçak kalktıktan sonra Nicholas isimli şahsın kendisine ulaşarak internette sorun olup olmadığını söyleyen sanık Kösemen,"Yaklaşık 2 saat sonra internet geldi. Nicholas bana o zaman uçakta Carlos Ghosn'un olduğunu ve bir sorun olmadığını söyledi. Sevinç çığlıkları atarak 'Başardık' dedi. Ben o ana kadar uçakta 2 yolcu var diye biliyordum. Yolcu listesinde 3'üncü bir şahsın olmadığını söyledim. Ayrıca Türk makamlarına bu durumu uçak iniş yapınca bildireceğimi aktardım. Nicholas bana çocuğumun kreşinin adını, eşimin iş yeri adresini söyledi. Eşime ve çocuğuma zarar verilecek diye endişe ettim. İstanbul'a iniş yaptığımızda ben mecburiyetten Carlos Ghosn'u alıp diğer uçağa bindirdim ve Beyrut'a götürdüm. Beyrut'ta Carlos Ghosn'u götürdüler. Nicholas bana Beyrut'ta bu olayın kimse tarafından bilinmeyeceğini söyledi" dedi.

Mahkeme başkanının banka hesabındaki para akışını sorması üzerine sanık Kösemen, "Ben maaş artı prim şeklinde çalışırım. Primler bana elden verilirdi ya da hesabıma yatırılırdı. Bazen bize ek ödeme de yapılırdı. Paralar buna ilişkindir. Bu olayla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya 1 saat ara verdi. Aranın ardından duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

İDDİANAMEDE Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Okan Kösemen, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı', şüpheli hostesler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan ceza talebinde bulunulmuştu.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

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