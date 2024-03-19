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Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

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Japonya Merkez Bankası büyük şirketlerdeki 33 yılın en yüksek seviyesindeki ücret artışları sonrasında radikal bir hamlede bulundu. BoJ olarak bilinen banka, 2016'da başladığı negatif faiz politikasını sonlandırarak faiz artırımına gitti. Bu karar ile birlikte dünyada negatif faiz uygulayan ülke kalmadı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) büyük şirketlerdeki önemli ücret artışlarının ardından 2016'da başladığı negatif faiz politikasına son verme kararı aldı.

NEGATİF FAİZ POLİTİKASINI TERK EDEN SON BANKA

BoJ'dan iki günlük para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığına yükseltme kararı alındığı belirtildi. Böylece, BoJ, 17 yıl sonra yaptığı ilk faiz artırımıyla, dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu. BoJ, negatif faiz politikasına (finansal kuruluşların merkez bankasına yatırdıkları belirli fazla rezervlere eksi 0,1 faiz ödenmesi) ilk olarak 2016 yılında deflasyonla mücadele kapsamında başlamıştı. Banka, negatif faiz politikasına son vermenin yanında, 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi. BoJ, tahvil alımlarına devam edecek, şirket tahvili ve benzeri varlıklarda alımlar 1 yıl içinde sonlanacak.

ULTRA GEVŞEK PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRMÜŞLERDİ

Dünyanın önde gelen merkez bankalarından ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) salgın sonrasında rekor seviyelere yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına giderken, BoJ ise ekonomik büyümeyi canlandırmak için ultra gevşek para politikasını sürdürdü. BoJ, güçlü ücret artışını, yıllardır sürdürdüğü aşırı gevşek para politikasından düzenli bir şekilde uzaklaşmanın koşulu haline getirmişti. Ülkede bu sene 33 yılın en yüksek seviyesindeki ücret artışları, BoJ'a negatif faiz oranlarını sonlandırmak için hareket alanı sağlayacağı beklentilerini artırmıştı.

SON FAİZ ARTIŞI 2007 YILINDA

Japonya'da bugüne kadar yapılan son faiz artışı 2007 yılına dayanıyor. Diğer önde gelen sanayileşmiş ülkelerin aksine Japonya uzun süredir enflasyondaki artışın yavaşlaması anlamına gelen dezenflasyonla mücadele ediyor. BoJ'un agresif bir şekilde gevşetilen para politikası, yenin değerinin hızla düşmesine katkıda bulunurken, bunun sonuçları ülkede hane halkını olumsuz etkiledi. Bankanın negatif faizlerden çıkışı sadece şirketleri ve hane halklarını değil, aynı zamanda küresel para akışını da etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Merkez Bankası Japonya Banka Japon Finans Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (10)

haksız mıyım:

dünyanın en zengin ülkelrinden biri japonya negatif faiz uyguluyormuş. para, yatırıma gider elbet faiz olmazsa. ama maalesef bir saçmalık tutturmuşlar, faiz artsın ki insanlar alışverişe yöneleceğine faize yatırsın. talep azalırsa fiyatlar düşermişmiş. maalesef bize de bunu kabul ettirdiler. oysa faiz, ekonomik kötülüğün birinci sebebidir

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Kamil Olğaç:

Konuştu Adam Smith.

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haksız mıyım:

monteigne denemelerde,''ne sıkıcı bir iştir kitaplarda yazılanları tanrı kelamı gibi ezberlemek'der. ezberleme. sen de insansın. beynini serbest bırak, özgür düşün. ekonomiden konuşmak için smith olmak şart değil. kır lütfen zincirlerini. adam smith tanrı değildir.

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Mehmet Gazanfer:

Yani faiz sebep enflasyon sonuç diyorsun bu ülkede faizciler kazanmıyor bunu kafana sok bu ülkede asıl kazananlar mal sahipleri enflasyonu tetikleyen onların açgözlülüğü

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Hayrullah Karakuş:

Habere bak Bizde hergün değişiyor

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sinan çayırcı:

Haber bu işte 17 yıl değişmeyen değişince haber olur . Bu haber bizi de ilgilendiriyor Japonya bile bu kararı almışsa biz çok daha zor kararlar bekliyoruz.

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sem sem:

konu basit faiz artarsa üretim azalır girişim azalır millet malmı neden iş yeri kursun adam çalıştırsın ugrassın kafa patlatsın alır parasını faize yatırır catır catır yer üretim dibe vurur

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jack danoven:

Şunlara birisi hatırlatsın Nas var nas :) sonra Japonya bakmışsın Burundi olmuş:)

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Ergün Erkuş:

BAKALARİN FAİZ ARTIŞINA GİTMESİNİN BİR SEBEBİ DAHA..

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FLOZOF:

bizim prof düşürdü unuttunuz mu :D

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