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Japonya'nın Uzay Roketi Denemesi Başarısızlıkla Sonuçlandı

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Japonya tarafından yapılan uzaya roket gönderme denemesi, ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Kairos adı verilen roket, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra patladı. Japon yönetimi, bu durumdan oldukça rahatsız ve Space One firmasının roketi iyileştireceği belirtiliyor. Bu olay, halk arasında da moral bozukluğuna neden oldu.

Japonya tarafından yapılan uzaya roket gönderme denemesi, ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Kairos adı verilen roket, ilk denemesinde de olduğu gibi kalkış yaptıktan yalnızca birkaç saniye sonra patladı. Aynı olayın tekrar yaşanmasının Japon yönetimini oldukça kızdırdığı, bu nedenle Space One firmasının özel olarak geliştirdiği roketin birçok yeni iyileştirmeye tabi tutulacağı söyleniyor. Bu kaza, halk arasında da büyük bir moral bozukluğuna sebep olmuş durumda. İşte en önemli detaylar…

Japonya, uzay araştırmalarında büyük bir darbe aldı!

Görünüşte gayet iyi özelliklere sahip olan Kairos roketinin, kalkış sırasında patlamasına neden olan sorun halen tam olarak bilinmiyor. Eğer bu roket denemesi başarılı olsaydı, Japonya tarihinde ilk kez uzaya özel bir uydusunu göndermiş olacaktı. Bu uydunun, istihbarat anlamında önemli bir rol oynayabileceği konuşuluyor. Sıradaki denemenin ne zaman yapılacağı ise şu an için kesinleşmedi.

Japon Uzay Ajansı'nın ocak ayında yaptığı uzay seferinde ise, Ay'a bir uydu göndermeyi başarabilmiş fakat bu uydu sadece 1 gün hayatta kalabilmişti. Ayrıca H3 isimli yeni nesil roket de test uçuşunda infilak etmişti. Büyük maliyetlerle üretilen bu roketlerin patlamasının, ülke ekonomisine de oldukça zarar verdiği söylenmekte.

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Ülke yönetiminin, yaşanan son başarısızlıklara rağmen uzay yatırımlarını artıracağı konuşuluyor. Çünkü yakın coğrafyadaki Çin ve Kuzey Kore gibi devletler, uzay teknolojilerini kullanarak askeri bir tehdit oluşturma potansiyeline sahip. Roketin patlama anının videosunu ise hemen aşağıda görebilirsiniz:

BREAKING: Space One rocket explodes during launch from southern Japan pic.twitter.com/8IWiu2bRKa

— BNO News (@BNONews) March 13, 2024

Roket, kalkıştan birkaç saniye sonra patlıyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japonya'nın uygulamaya koyduğu uzay stratejisi doğru mu? Uzay araştırmalarına ilgi duyuyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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