Filistin direnişinin simgelerinden olan 30 Mart Toprak Günü'nde Japonya'da " Gazze'ye destek gösterisi" düzenlendi. İsrail'e Gazze'de soykırımı durdurma çağrısı yapan yüzlerce gösterici, acil ateşkes talebinde bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistin destekçisi yerli yabancı yüzlerce kişi Shinjuku Tren İstasyonu önünde bir araya geldi. İsrail'i protesto eden göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Acil ateşkes!" sloganları attı. Yan yana dizilerek tren istasyonu çevresinde çember oluşturan grup adına konuşan Filistinli Hamin Siyan, İsrail'in toprak gaspına tepki olarak ortaya çıkan Toprak Günü nedeniyle bir araya geldiklerini belirtti. Siyan, "Bugün Japonlar başta olmak üzere dünyanın her yerinden insanlarla İsrail'in devam eden toprak gaspına tepki göstermek üzere burada toplandık" dedi. Gazze'de soykırımın devam ettiğine dikkat çeken Siyan, " İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve toprak gaspını durdurmak amacıyla bu gösteriyi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Siyan, ülke hükümetlerine yaşanan insanlık dramına karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

"Filistin'in özgürlüğünü kazanmasını talep ediyoruz"

Göstericilerden Tsukiji Ayokama ise eylemi düzenlemek için Tokyo'nun en kalabalık tren istasyonu olan Sjinjuku İstasyonu'nu seçtiklerini belirterek, "Japonya'da yaşayan herkesin Filistin'de durumun ne kadar içler acısı olduğunu anlamalarını sağlamayı istiyoruz" dedi. Bölgede olanları durdurmanın tüm dünyanın sorumluluğu olduğunu vurgulayan Ayokama, " İsrail'in insanları öldürmeyi durdurmasını istiyoruz. İşgalin durmasını ve Filistin'in özgürlüğünü kazanmasını talep ediyoruz"

ifadelerini kullandı.

30 Mart Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistin'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuş, Filistin halkı ise durumu protesto etmek için geniş çaplı gösteriler düzenlemişti. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürüp binlerce kişiyi yaralamıştı. 30 Mart, o günden bu yana Toprak Günü olarak Filistin direnişinin simgelerinden biri olarak biliniyor. - TOKYO