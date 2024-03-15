Japonya ve Türkiye arasında denizcilikte karbonsuzlaştırma konferansı düzenlendi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle, Ankara Üniversitesinin Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) ile Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezince (DEHUKAM) "Denizcilikte Karbonsuzlaştırma" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi'ndeki konferansta konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, APAM'ın 2018'den beri 4 kez, Japon hükümetiyle ortak düzenlenen etkinliğe başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye ile Japonya'nın uluslararası işbirliği düzeyinin geliştirilmesinin önem taşıdığını ifade eden Takahiko, "Buna ek olarak sürdürülebilir deniz ekosistemleri, deniz kaynaklarının korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ilerlemesi günümüzde her iki ülke için de hayati önem taşıyan konulardır." dedi.

Takahiko, "Geçtiğimiz yıl, iki ülke arasında yaklaşık 30 yıl içinde karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen Japonya- Türkiye Enerji Forumu'nu başlatmak üzere ortak bildiri imzalanmıştır. Bu seminerin teması olan 'denizcilikte karbonsuzlaştırma', bu bildiriye mümkün olan en kısa sürede ulaşmak için enerji ve iklim değişikliğinin yanı sıra denizcilik sektöründe nasıl işbirliği yapabileceğimizle doğrudan bağlantılıdır." diye konuştu.

Japonya'nın Güneydoğu Asya, Okyanusya ve Pasifik ile, Türkiye'nin ise Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya ile güçlü bağlara sahip olduğunu vurgulayan Takahiko, "Tarihi dostlar olarak iki ülke, altyapı, afet önleme, akademik ve kültürel değişim alanlarında dostane ilişkiler kurmuştur." ifadesini kullandı.

Takahiko, 2024'ün Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "Bugünkü seminerin, uzmanlarla görüş alışverişinde bulunarak ilişkilerimizi güçlendirmemizi ve denizcilik alanında karşılıklı anlayışı teşvik etmemizi sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Sasakawa Barış Vakfı (SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsüden (OPRI) kıdemli araştırmacı Masanori Kobayashi de "Denizcilik Sektörünün Karbonsuzlaştırılması ve Yenilenebilir Enerjinin Uygulanabilirliği" konusunda sunum yaptı.

Yenilenebilir enerjinin karbonsuzlaştırma girişiminde önemli yere sahip olduğunu belirten Masanori Kobayashi, okyanusun sıcak yüzey suyu ile soğuk derinlikleri arasındaki sıcaklık farkından yararlanarak elektrik üretmek üzere ısı motorunu çalıştıran yenilenebilir enerji teknolojisi "Okyanus Termal Enerji Dönüşümü (OTEC)" hakkında da bilgi verdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Doç. Dr. Levent Bilgili ise "Yaşam Döngüsü Perspektifinde Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Geçmişten Günümüze Karbonsuzlaştırma Mücadelesi" başlıklı sunumunda, iklim değişikliğine karşı ciddi mücadele gerektiğine dikkati çekti.

Gemilerin sera gazı üretimine yol açan geleneksel fosil yakıt kullanımının çevreye zarar verdiğine işaret eden Bilgili, IMO'nun 1997'den bugüne küresel ısınmayı engellemeye yönelik karbonsuzlaştırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konferansa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda davetli katıldı.