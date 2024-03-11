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Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları Heyecanı Devam Ediyor

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan yapılan müsabakalarla devam etti. Alp disiplininde dev slalomda madalyalar sahiplerini buldu. Futsal erkeklerde finalin adı İran-Japonya olarak belirlendi. Curling'te grup maçları tamamlandı.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan yapılan müsabakalarla devam etti.

Alp disiplininde dev slalomda madalyalar sahiplerini buldu. Konaklı Kayak Merkezi'ndeki yarışlara erkeklerde 25, kadınlarda ise 12 sporcu katıldı. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, gümüş madalyayı Japonya'dan Yusuke Murata, bronz madalyayı ise Avusturya'da Christoph Lebelhuber elde etti. Türk sporculardan İdris Şimşek 2.21.52'yle 16., Ali Çat 2.39.69'la 17. olurken, Hamdi Yağcı diskalifiye oldu. Kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck, gümüş madalyayı Yuki Takae, bronz madalyayı ise Avusturya'dan Johanna Koetti elde etti.

2023 Kış Deaflympics'te futsal erkeklerde finalin adı: İran-Japonya

Futsalda Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda erkeklerde yarı final ve klasman maçları oynandı. Yarı finallerde Japonya, İspanya'yı 2-0, İran Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Final maçı 12 Mart'ta 12.30'da oynanacak. Bronz madalya maçında ise aynı gün İspanya ile Brezilya karşılaşacak. Klasman maçlarında ise Türkiye, İtalya'ya 5-8 klasmanı maçında 9-4 yenildi. Milli takım 7. maçında 12 Mart'ta Cezayir'le karşılaşacak.

2023 Deaflympics Curling'te grup maçları tamamlandı

Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda kadınlarda 4, erkeklerde 8 müsabaka yapıldı. Kadınlarda Türkiye son maçında Ukrayna'ya 14-2 yenildi. Türkiye, gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise gündüz maçında İtalya'ya 8-6 yenilen Türkiye, akşam seansında ise İsviçre'ye 9-2 kaybetti. Türkiye, gruptaki 8 maçını da mağlubiyetle tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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