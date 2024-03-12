Bahçeşehir Üniversitesi Rakugo gösterisine ev sahipliği yaptı

Bahçeşehir Üniversitesi, Japon kültürünün köklü güldürüsü Rakugo gösterisine ev sahipliği yaptı.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, English Rakugo Association tarafından düzenlenen gösteri, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatioğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Rakugo sanatçıları Kanariya Koraku, Kanariya Peako ve Cyril Coppini, art arda tek kişilik gösteriler gerçekleştirdi.

Japon toplumunun alışkanlıkları, kültürü ve geleneğine dair hikayeler anlatan sanatçıların performansı, üniversite öğrencilerinin beğenisiyle karşılandı.

"Rakugo, Türk kültüründeki meddaha benziyor"

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Kasahara, geçmişi 400 yıl öncesine dayanan geleneksel komedinin Türk kültüründeki meddaha benzediğini belirterek, "Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliği geleneksel Japon talk şovu olarak tanımlayabiliriz. Genellikle komik anlatımlar var fakat aynı zamanda bizi üzen hikayeler de duyabiliyoruz burada. Buradaki öğrencilerin Japon kültürünü tanıması ve sevmesi için Rakugo'yu İngilizce sahneliyoruz." dedi.

Kasahara, bu yıl Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Türkiye çapında film festivali, Japonca sunum yarışması ve benzeri etkinlikler düzenledik. Yıl içinde İstanbul ve Ankara'da müzik performansları da gerçekleştireceğiz. Resmi olarak ilişkilerimizin 100 yıllık geçmişi var fakat Türk-Japon dostluğu bunun daha ötesine dayanıyor. Türkiye'nin 100 yıldan fazladır süren dostluğunu çok takdir ediyoruz. Bir sonraki 100 yılda da iki ülke ilişkilerinin daha zenginleştirilmiş ve sıkı bir şekilde ilerlemesini umuyorum."

"Kıskançlık, hile, ikiyüzlülük ve kibir gibi konular işleniyor"

Kanariya Koraku ise Rakugo'nun son 400 yıldır Tokyo ve Osaka tiyatrolarında yaygın olarak izlendiğinin altını çizerek, "Şimdiye kadar Rakugo Japonca sahnelendiği için dünyada çok tanınmadı. Biz de geleneksel güldürümüzü tüm dünyaya tanıtmak için İngilizce oynama kararı aldık ve tüm dünyada çok güzel tepkilerle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, Rakugo'nun 15 ve 16'ncı yüzyıl Japonya'sının günlük hayatına dair unsurları konu edindiğini vurgulayarak, "Oyunumuz kıskançlık, hile, ikiyüzlülük ve kibir gibi temel insani duygulara dayanıyor. Her ne kadar Japon kültürünün bir unsuru olsa da Rakugo performanslarımız tüm dünyada seyirciyi güldürüyor çünkü bunlar evrensel duygular." dedi.

Yabancı dilde komedi yapmanın zorluklarına da değinen Kanariya Koraku, "İngilizce performans sergilerken kendi dilimize ve kültürümüze has olup başka bir dilde karşılığı olmayan bazı şeyleri açıklarken zorlanabiliyoruz. Fakat insana ait duygular zamanla ve mekanla sınırlanamayacağı için Rakugo bence, yabancı dilde de gelenekselliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.