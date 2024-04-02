Japonya, UNRWA'ya yardımları yeniden başlatacak

Japonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ocakta UNRWA'ya yönelik askıya aldığı yardımları yeniden başlatacağını belirtti.

Kamikava, " Gazze'deki insani durum kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (geçici) üyesi olarak krize yanıt vermek ülkemizin sorumluluğunda." dedi.

Japon Bakan, Gazze Şeridi'ne insani yardım ve destek sağlanmasında UNRWA'nın rolünü "gerekli" gördüklerini söyledi.

Kamikava, UNRWA'ya tahsis edilen 35 milyon dolarlık desteğin yakında Ajans'a aktarılacağını kaydetti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Aralarında ABD ve Japonya'nın da yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.