Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor(Tür: Ankara)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
(Tür: Ankara)

Kaynak: DHA
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