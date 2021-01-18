Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

18.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:17

Bakan Akar'ın gelişi ve Bakan Cuma Anad tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar BAĞDAT - Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılandı.

Bakan Akar'ın gelişi ve Bakan Cuma Anad tarafından karşılanması

Görüşmeden detaylar BAĞDAT - Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılandı. İkili daha sonra baş başa görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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