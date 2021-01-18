Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar'ın gelişi ve Bakan Cuma Anad tarafından karşılanması Görüşmeden detaylar BAĞDAT - Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılandı.