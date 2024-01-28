MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de temaslarda bulundu
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinin ardından 28 Ocak 2023 tarihinde Erbil'de temaslarda bulundu. Kalın, KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve diğer yerel yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki gelişmeler, ikili ilişkiler ve PKK terörü ile mücadele konuları ele alındı. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplarına açıkça vurgulandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Erbil kentinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, geçen hafta gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinden sonra bugün de Erbil'de temaslarda bulundu.
Kalın, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörüyle etkin mücadele konuları ele alındı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplara açıklıkla vurgulandı.
Kalın, geçen hafta da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüşmüştü.