Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hussaini ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki temasları kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Irak'taki temaslarına devam ediyor.

Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Rıza El Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.

Bakan Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile de bir görüşme gerçekleştirdi.