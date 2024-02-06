Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hussaini ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki temasları kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Irak'taki temaslarına devam ediyor.
Bakan Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Rıza El Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.
Bakan Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile de bir görüşme gerçekleştirdi.